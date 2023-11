Kurti thërret ministrat, sot mbahet mbledhja e qeverisë Gjatë ditës së sotme do të mbahet mbledhja e Qeverisë së Kosovës. Këtë e ka bërë të ditur vet kryeministria me anë të një komunikate për media, shkruan lajmi.net. Mbledhja do të mbahet në orën 10:00. Nuk dihen pikat e rendit të ditës. /Lajmi.net/