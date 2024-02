Kurti tha se problemi për të proceduar me Asociacion është se Serbia s’po e nënshkruan dhe s’po e respekton marrëveshjen Kryeministri Albin Kurti tha se e ka të vështirë të procedojë me themelimin e Asociacionit të komunave me shumicë serbe kur Serbia nuk po pranon ta nënshkruajë marrëveshjen. Kurti tha në një intervistë për mediumin amerikan, Bloomberg se Serbia e ka shkelur marrëveshjen e arritur para një viti dhe aneksin e zbatimit të dakorduar në…