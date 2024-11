Kurti tha se do t`i kthehet pasuria e vjedhur nga politikanët popullit, Berisha: A e ke fjalën për Pecin?

Berisha përmes një postimi në Facebook, e pyeti Kurtin nëse e ka fjalën për paratë e vjedhura nga ministri i Bujqësisë, Faton Peci, shkruan lajmi.net.

“Albin Burdushi sot paska filluar me shpërnda hajmali për xhematin e vetë. Kur foli për me ja u marrën pasurin politikanëve të korruptuar, a e patë flalin për Pecin që ju kishte dhën parat e popullit si me i gjetën në baqe të babës, militantëve të regjimit!? Ishalla e kthen grurin, vajin dhe sheqerin që i ka vjedhën Rozeta me kumarën e tij Ridin, e çmimet lirohen pakë në këtë dimër të ftohtë me rrena të nxehta”, ka shkruar Berisha në Facebook. /Lajmi.net/