Kurti telefonohet nga i dërguari special i Britanisë, flasin për takimin me Vuçiqin në Bruksel

Me anë të një postimi në Twitter, Kurti ka thënë se kjo bisedë e tij me Peach ishte fort e rëndësishme para takimit që ai do të ketë me presidentin e Serbisë, Aleksander Vuçiq në Bruksel, shkruan lajmi.net.

Ai tha se ka ritheksuar nevojën e një marrëveshjeje finale me njohje reciproke në qendër.

Postimi i plotë i Kurtit në Tëitter:

Përpara diskutimeve në Bruksel, pata një telefonatë produktive të dërguarin special britanik për Ballkanin Perëndimor, Sir Stuart Peach, duke theksuar nevojën për një marrëveshje të përqendruar në njohjen e ndërsjellë dhe marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë. /Lajmi.net/

Ahead of discussions in Brussels, I had a productive phone call with 🇬🇧 Special Envoy to the Western Balkans Sir Stuart Peach, emphasizing the need for an agreement centered on mutual recognition and good neighborly relations.

