Kurti: Të shtohet siguria në kufirin me Serbinë, ata na kërcënuan hapur Kryeministri Albin Kurti ka pritur në takim Përfaqësuesin e Norvegjisë për Ballkanin Perëndimor, Haakon Blankenborg. Veç tjerash, tema diskutimi në këtë takim ishin edhe dialogu me Serbinë dhe situate e sigurisë në vend e rajon, transmeton lajmi.net. Kryeministri Albin Kurti tha se është e rëndësishme që të shtohet siguria në kufirin me Serbinë, pas sulmit…