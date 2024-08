Kurti të hënën në Shkup, takime me homologun Mickoski e me kabinetin qeveritar Kryeministri Albin Kurti, të hënën me fillim nga ora 10 do të nisë një vizitë zyrtare në shtetin fqinj, Maqedoninë Veriore. Kreu i ekzekutivit kosovar do të ketë takime me krerët e shtetit maqedonas, nga homologu i tij Hristijan Mickoski, pastaj me ministrat e kabinetit qeveritar. Ndërkaq, burimet kanë paralajmëruar një takim edhe me kryeparlamentarin…