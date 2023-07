Kurti te grekët, Qeveria jep detaje: Pati bashkëbisedim me ish-kryeministrin grek Papandreu Qeveria e Kosovës me një komunikatë për media ka njoftuar për shkuarjen e kryeministrit Albin Kurti në Greqi. Ata thanë se shefi i Qeverisë së bashku me ish-kryeministrin grek hapën panelin në simpoziumin majtist “Symi”, shkruan lajmi.net. Në këtë simpozium ishte i pranishëm edhe emisari europian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajcak. Njoftimi i plotë: Në…