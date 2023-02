Kurti takon kryediplomatin italian, jep detaje nga biseda me të

Në lidhje me këtë, Kurti tha se e ka falënderuar atë për përpjekjet e tij në promovimin e integrimit evropian për Ballkanin Perëndimor.

.@MunSecConf, met with Deputy PM and MFA of Italy @Antonio_Tajani. I thanked him for his efforts at promoting European integration for the Western Balkans, & we discussed ways of deepening our economic relations, including this year’s upcoming Italian Economic Forum in Kosova. pic.twitter.com/PXDuZ95JQS

— Albin Kurti (@albinkurti) February 19, 2023