Kurti takon kongresmenët amerikan: Flasin për dialogun me Serbinë dhe rregulloren e re të BQK’së Zyra e kryeminsitrit Albin Kurti me një komunikatë kanë njoftuar se i pari i Qeverisë ka takuar disa kongresmenë amerikanë në Munich të Gjermanisë ku dhe po mbahet konferenca ndërkombëtare e sigurisë. Ai me ta ka folur për marrëdhëniet dypalëshe, shkruan lajmi.net. Tutje në këtë takim u fol edhe për dialogun Kosovë-Serbi, rregulloren e re…