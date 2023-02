Kurti takon futbollisten me famë botërore, Kosovare Asllani Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti ka pritur sot në takim futbollisten me famë botërore nga Kosova, me nënshtetësi të Suedisë, Kosovare Asllanin e shoqëruar nga babai i saj, Naser Asllani. Kryeministri shprehu falënderimet më të sinqerta për Kosovaren dhe familjen e saj, për rezultatet e jashtëzakonshme në futboll si dhe për kontributin e…