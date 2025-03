Kurti takon djalin e gazetares së ndjerë nga Ukraina, Olga Priadko Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, mirëpriti në një takim lamtumirës djalin e gazetares së ndjerë, Olga Priadko, e cila u nda nga jeta me 22 janar të këtij viti. Pas më shumë një vit e gjysmë strehimi në Kosovë, Yaroslavi, nën përcjelljen e familjarëve të tij dhe me kërkesën e babait të tij, do të…