Kurti takon ambasadorët në Kosovë, flasin për zbatimin gradual të Ligjit për të Huajt dhe atij për Automjete
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka pritur në takim ambasadorët dhe përfaqësuesit diplomatikë të akredituar në Republikën e Kosovës. ZKM ka njoftuar se ky është takimi i dytë i këtij formati prej se ka filluar zbatimi gradual i Ligjit për të Huajt dhe atij për Automjete me datë 15 janar 2026. “Kryeministri Kurti i njoftoi…
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka pritur në takim ambasadorët dhe përfaqësuesit diplomatikë të akredituar në Republikën e Kosovës.
ZKM ka njoftuar se ky është takimi i dytë i këtij formati prej se ka filluar zbatimi gradual i Ligjit për të Huajt dhe atij për Automjete me datë 15 janar 2026.
“Kryeministri Kurti i njoftoi ambasadorët dhe përfaqësuesit diplomatikë me punën e Ministrisë së Brendshme në informimin sa më të drejtë të të gjithë qytetarëve, fushatës, dhe aktiviteteve tjera të ndërmarra në këtë drejtim në mënyrë që zbatimi i plotë, i cili fillon me datën 15 mars 2026, të ketë paraprakisht informimin e drejtë, të saktë dhe të duhur për çdo të huaj ashtu që ata të jenë të njohur me të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre”, ka njoftuar ZKM. /Lajmi.net/