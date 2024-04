Kurti takoi përfaqësues të mërgatës shqiptare në Rumani, vizitoi bustin e Ismail Qemalit e Naim Frashërit

Kryeministri i Kosovës Albin Kurti gjatë vizitës në Bukuresht, ku mori pjesë në konferencën e Partisë së Socialistëve Evropianë (PES), ka takuar edhe përfaqësuesve të mërgatës shqiptare në Rumani.

Kurti së bashku me zëvendëskryetarin e Shoqatës “Lidhja e Shqiptarëve të Rumanisë” (ALAR) Luan Topçiu dhe doktorin për shkencat dhe inxhinierinë e metalurgjisë, Përparim Demi, vizituan gjurmët e rilindësve dhe patriotëve shqiptarë në Bukuresht.

“Nga pllaka përkujtimore e kishës “Shën Nikolla” ku shënohet se aty ka meshuar për herë të parë në gjuhën shqipe rilindësi Fan S. Noli në vitin 1911, e deri te parku Herastrau ku gjendet edhe busti i poetit tonë të madh, Naim Frashërit, jo larg atij të Viktor Hugos. E vizituam dhe bustin e Ismail Qemalit te “Grand Hotel Continental” ku me 5 nëntor të vitit 1912, ai së bashku me Luigj Gurakuqin u takua me atdhetarë të tjerë para shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë në Vlorë,” ka shkruar Kurti në Facebook.

Në konferencën e PES-it, midis përfaqësuesve të partive të ndryshme, kryeministri Kurti ishte pjesëmarrës në pritjen e homologut të tij rumun Marcel Ciolacu, teksa aty morën pjesë edhe kandidati i PES-it për president të Komisionit Evropian, Nicolas Schmit, ish-kryeministri i Suedisë Stefan Löfven, kancelari gjerman Olaf Scholz, dhe shumë përfaqësues të tjerë prej partive anëtare të PES-it.

Kurti me këtë rast ka kërkuar që të mbështetet anëtarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës, veçanërisht në votimin e radhës këtë muaj në Asamblenë Parlamentare.