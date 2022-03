Kurti takoi ministrin norvegjez të Naftës dhe Energjisë, i fton për investime në Kosovë

Kurti me këtë rast foli për progresin në një vit qeverisje, angazhimin e shtuar të institucioneve në luftimin e korrupsionit, për mundësitë që Kosova ofron për investime dhe për prioritetet e qeverisë në fushën e energjisë.

Duke marrë si shembuj parkun e erës, “Selac Windpark” me kapacitet 105 MW dhe 27 turbina dhe projektin 64 milionësh “Solar4Kosovo” me kapacitet 70 MW që do të jetë një nga termocentralet më të mëdha diellore në Evropë me sipërfaqe 69 mijë metra katrorë, kryeministri Kurti tha se energjia e erës dhe ajo solare janë dy mundësi shumë të mira të energjisë alternative, por në të njëjtën kohë edhe mundësi investimi në Kosovë.

Me këtë rast, ai bëri i ftesë qeverisë dhe investitorëve norvegjezë që të hulumtojnë mundësitë e investimit të kapitalit në Kosovë.

Në takim u diskutua edhe për raportin e pronësisë shtetërore dhe rolin e kompanive private me burimet natyrore e publike në Norvegji, me theks te burimet e energjisë.

Ndërkaq, kryeministri Kurti potencoi rëndësinë e përgatitjes së kuadrove të rinj, që u përgjigjen nevojave për një ekonomi të gjelbër dhe për synimin e qeverisë që të lidhë arsimin me kërkesat e tregut, thuhet në komunikatë.