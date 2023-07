​Kurti takoi deputetë të parlamentit grek, temë diskutimi zhvillimet e fundit në rajon

Ai ka thënë se kanë biseduar për intensifikimin e marrëdhënieve dypalëshe si dhe zhvillimet e fundit në rajon.

“Diskutim i shkëlqyer me Dora Bakoyannis dhe George Papandreou, gjatë një drekë pune mes paneleve në Simpoziumin SYMI në Kretë. Shkëmbyem mendime për intensifikimin e marrëdhënieve dypalëshe mes Kosovë dhe Greqisë, zhvillimet e fundit në rajon, dhe ofertën e Kosovës për anëtarësim në KiE”, ka shkruar Kurti në Twitter.

Excellent discussion with @Dora_Bakoyannis and @GPapandreou, over a working lunch between panels at the SYMI Symposium in Crete.

We exchanged views on the intensifying bilateral relations between 🇽🇰 & 🇬🇷, recent developments in the region, and Kosova’s bid for @coe membership. pic.twitter.com/m8gEeWW93L

— Albin Kurti (@albinkurti) July 19, 2023