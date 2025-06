Kurti takoi ambasadorët e Finlandës, Suedisë, Holandës, Belgjikës dhe Luksemburgut, flasin për formimin e institucioneve Me ftesë të ambasadorit të Finlandës në Kosovë, Kryeministri në detyrë i Albin Kurti, pati sot një drekë pune të përbashkët me Ambasadorin e Finlandës,Suedisë, Holandës, Belgjikës, dhe Shefin e Misionit në Ambasadën e Luksemburgut. Në këtë takim u diskua lidhur me zhvillimet në vend dhe formimin e institucioneve. ”Diskutuan bashkë rreth zhvillimeve të fundit…