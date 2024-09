Kurti takohet me “shokun e idealit e bashkëpunëtorin e moçëm” Zeqir Gërvallën, e kujtojnë Adem Demaçin Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, është takuar me Zeqir Gërvallën, të cilin e quan shok të idealit e bashkëpunëtorë të moçëm. Kurti thotë se vizitat e takimet me Gërvallën kur ai është në Kosovë nuk janë asnjëherë vetëm bisedë, shkruan lajmi.net Por siç i quan kryeministri “janë këshilla, ide e evokime të vlefshme të një…