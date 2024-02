Kurti takohet me Shefin e Misionit të OSBE-së në Kosovë, Michael Davenport

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ka pritur dje në takim, shefin e misionit të OSBE në Kosovë, ambasadorin Michael Davenport.

Njoftimi i plotë:

Kryeministri Kurti takoi Shefin e Misionit të OSBE-së në Kosovë, Michael Davenport.

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, priti në takim dje, shefin e misionit të OSBE në Kosovë, ambasadorin Michael Davenport.

Ambasadori Davenport dhe Kryeministri Kurti, diskutuan mbi temat aktuale në Kosovë, përfshirë fazën tranzitore dhe informuese të zbatimit të rregullores së Bankës Qendrore, dhe fushat e bashkëpunimit.

Në takim, ndër të tjera u theksua rëndësia e komunikimit efektiv me publikun, me ç ‘rast u përmend video mesazhi i kryeministrit drejtuar komunitetit serb në Kosovë, në gjuhën serbe, në lidhje me përmbajtjen, qëllimet dhe zbatimin e rregullores në fjalë.

Kryeministrit Kurti falënderoi ambasadorin Davenport për bashkëpunimin e afërt dhe mbështetjen e vazhdueshme në projekte dhe fusha me interes të përbashkët. /Lajmi.net/