Kurti takohet me përfaqësuesit e partisë shqiptare nga Mali i Zi, diskutojnë për rritjen e bashkëpunimeve Lëvizja Vetëvendosje ka bërë të ditur se në zyret e tyre, kryeministri Albin Kurti, ka pritur në takim përfaqësuesit e partisë shqiptare nga Mali i Zi, ku i ka njoftuar me situatën politike dhe ekonomike në vend. Kurti, gjatë takimit ka biseduar edhe për marrëdhëniet e Kosovës me Malin e Zi, dhe ndërtimin e rrugëve…