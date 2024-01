Kurti takohet me O’Brien: Pranoi përmbajtjen e Kosovës përballë sulmeve dhe provokimeve Kryeministri Albin Kurti është takuar me James O’Brien, Ndihmës Sekretarin e Shtetit amerikan për Evropën dhe Euroazinë, me të mbërritur në Davos të Zvicrës. Kurti tha se O’Brien pranoi përmbajtjen e Kosovës përballë sulmeve dhe provokimeve. Tutje, Kurti e konsideroi ShBA-në një mik dhe aleat të çmuar, transmeton lajmi.net. “Ai shprehu vlerësimin për përparimin ekonomik…