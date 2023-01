Kurti takohet me Lajçak, bisedohet për dialogun me njohje reciproke në qendër Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka takuar përfaqësuesin e Posaçëm të Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, në margjinat e Forumit Ekonomik Botëror në Davos. Në takim u diskutuar për “procesin e dialogut, hapat e mëtejmë dhe nevojën për dinamizim të procesit drejt normalizimit të plotë të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, me njohje…