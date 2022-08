Kurti takohet me korrespodentin e New York Times për Evropën

Kështu ka njoftuar ambasadori i Kosovës në Bruksel, Agron Bajrami përmes një postimi në Twitter.

Bajrami ka njoftuar se takimi është zhvilluar mbrëmë, ku është biseduar për të kaluarën. të tashmen dhe të ardhmen.

“Mbrëmë, me kryeministrin Albin Kurti dhe legjendën e NYT Steven Erlanger duke folur për të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen”, ka thënë Bajrami.

Last night, with PM @albinkurti and NYT legend @StevenErlanger – talking about past, present and future.

Off the record… pic.twitter.com/oeIn1Lccbe

