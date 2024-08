Kurti takohet me kongresistin James P. McGovern, tregon se çka u fol Pak orë para nisjes së Konventës Kombëtare Demokratike ku edhe do të jetë pjesëmarrës, Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, zhvilloi një takim me kongresistin James P. McGovern. Ky ishte takimi i dytë mes tyre, pas atij në Washington, në majin e dy viteve më parë. Së pari, ai shprehu mirënjohjen për përkrahjen e…