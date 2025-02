Kurti takohet me ish-kongresistin amerikan në Munih, krenohet me grantet që i ka dhënë ministria e Pecit Kryeministri i Kosovës Albin Kurti para ish-kongresistit amerikan Ted Deutch, u krenua me “arritjet” e ministrit të Bujqësisë, Faton Peci i cili ndau grante për miq e familjarë të njerëzve të VV-së. “Gjatë bashkëbisedimit, kryeministri veçoi investimet në shëndetësi, arsim dhe mbrojtje, mbështetjen për bujqit dhe fermerët përmes granteve dhe subvencioneve dhe për studentët duke…