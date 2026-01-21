Kurti takohet me homologun e tij nga Luksemburgu: Diskutuam për fushat ku mund të zgjerojmë bashkëpunimin
Kryeministri në detyrë i Kosovëës, Albin Kurti ka takuar Kryeministrin e Luksemburgut, Luc Frieden.
Ai është shprehur mirënjohës për mbështetjen e popullit të Luksemburgut, shkruan lajmi.net.
“Diskutuam për raportet tona dypalëshe dhe progresin e tyre, si dhe për fushat në të cilat bashkëpunimi ndërmjet dy vendeve tona mund të zgjerohet më tej. Jemi gjithmonë mirënjohës për miqësinë e ngushtë dhe mbështetjen e parezervë të shtetit dhe popullit të Luksemburgut”, ka thënë Kurti. /Lajmi.net/
