Kurti takohet me homologun e tij nga Luksemburgu: Diskutuam për fushat ku mund të zgjerojmë bashkëpunimin

Lajme

21/01/2026 16:51

Kryeministri në detyrë i Kosovëës, Albin Kurti ka takuar Kryeministrin e Luksemburgut, Luc Frieden.

Ai është shprehur mirënjohës për mbështetjen e popullit të Luksemburgut, shkruan lajmi.net.

“Diskutuam për raportet tona dypalëshe dhe progresin e tyre, si dhe për fushat në të cilat bashkëpunimi ndërmjet dy vendeve tona mund të zgjerohet më tej. Jemi gjithmonë mirënjohës për miqësinë e ngushtë dhe mbështetjen e parezervë të shtetit dhe popullit të Luksemburgut”, ka thënë Kurti. /Lajmi.net/ 

