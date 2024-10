Kurti takohet me historianin e eseistin polak, Adam Michnik Ditën e djeshme, Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, u takua edhe me historianin dhe eseistin polak Adam Michnik. I mirënjohur dhe me ndikim në Poloni, Michnik kishte edhe një vëmendje të veçantë për Kosovën. Përgjatë bashkëbisedimit, kryeministri përshkoi historinë moderne të Kosovës dhe e njohu z. Michnick me ngjarjet kryesore që kanë karakterizuar…