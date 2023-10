Kurti, Sveçla e Osmani festojnë triumfin e Shqipërisë, bashkë me ta edhe i biri i Adem Jasharit Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, ishte i pranishëm në stadiumin “Air Albania”. Ai bashkë ministrin e Punëve të Brendshme Xhelal Sveçla dhe me zëvendësministren e Kulturës, Rinisë dhe Sportit Daulina Osmani, e shijonin fitoren e kombëtares shqiptare. Bashkë me ta në stadium ishte edhe Lulzimi, djali i komandantit legjendar Adem Jashari. Shqipëria e mposhti Çekinë…