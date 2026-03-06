Kurti s’pranon të flasë për zhvillimet e fundit politike në Prekaz

Kreu i Qeverisë së Kosovës, Albin Kurti, nuk ka pranuar që të flasë për gazetarët lidhur me zhvillimet e reja politike dhe vendimin e Presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, për shpërndarjen e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Kurti ka thënë se sot gjatë ditës do të ketë ngjarje të organizuara edhe në Prishtinë dhe se…

Lajme

06/03/2026 10:44

Kreu i Qeverisë së Kosovës, Albin Kurti, nuk ka pranuar që të flasë për gazetarët lidhur me zhvillimet e reja politike dhe vendimin e Presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, për shpërndarjen e Kuvendit të Republikës së Kosovës.

Kurti ka thënë se sot gjatë ditës do të ketë ngjarje të organizuara edhe në Prishtinë dhe se për këto çështje do të deklarohet nga Prishtina.

“Sot është dita e dytë e epopesë, në ora 13:00 e kemi një ekspozitë në Kuvend, kemi edhe akademi. Për të gjitha çështjet e politikës, do t’iu përgjigjem nga Prishtina”, ka thënë Kurti.

Artikuj të ngjashëm

March 6, 2026

Presidentja Osmani bën homazhe në Prekaz

March 6, 2026

Arton Konushevci emërohet zëvendësministër i parë i Administrimit të Pushtetit Lokal...

March 6, 2026

Hasani: Mbrëmë ka nisur rrjedhja e afatit 60 ditor për zgjedhjen...

March 6, 2026

Rrokulliset vetura në Lagjen e Muhaxherëve, përfundon në një objekt në...

March 5, 2026

Zhvillime interesante në ShBA: Trump shkarkon sekretaren e Sigurisë Kombëtare, emërohet...

March 5, 2026

Rusia u bën thirrje qytetarëve të vet të mos udhëtojnë në Kosovë

Lajme të fundit

Presidentja Osmani bën homazhe në Prekaz

Arton Konushevci emërohet zëvendësministër i parë i Administrimit...

Hasani: Mbrëmë ka nisur rrjedhja e afatit 60...

Rrokulliset vetura në Lagjen e Muhaxherëve, përfundon në...