Kurti s’pranon të flasë për zhvillimet e fundit politike në Prekaz
Kreu i Qeverisë së Kosovës, Albin Kurti, nuk ka pranuar që të flasë për gazetarët lidhur me zhvillimet e reja politike dhe vendimin e Presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, për shpërndarjen e Kuvendit të Republikës së Kosovës.
Kurti ka thënë se sot gjatë ditës do të ketë ngjarje të organizuara edhe në Prishtinë dhe se për këto çështje do të deklarohet nga Prishtina.
“Sot është dita e dytë e epopesë, në ora 13:00 e kemi një ekspozitë në Kuvend, kemi edhe akademi. Për të gjitha çështjet e politikës, do t’iu përgjigjem nga Prishtina”, ka thënë Kurti.