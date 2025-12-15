Kurti s’pranon pyetje: Jo faleminderit, jam shumë me vonesë
Si jo rrallë herë, Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti është thotë të jetë vonë për një takim ose ngjarje.
Kështu ndodhi edhe sot kur gazetarët tentuan ta ndalin dhe të shtrojnë pyetje për situatën politike të në vend.
“Jo faleminderit, jam shumë me vonesë”, tha shkurt Kurti, EO.
Këtë koment ai e bëri pas përfundimit të ngjarjes së Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, respektivisht Agjencia për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë (KIESA), që mbajti konferencën vjetore, ku u preznatua Performanca Industriale 2025 dhe Planet për Mbështetjen e NVM-ve në vitin 2026.