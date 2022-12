Kurti sot në Pragë dorëzon aplikimin e Kosovës për anëtarësim në BE Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti pritet të dorëzojë sot zyrtarisht aplikimin e Kosovës në Bashkimin Evropian. Aplikimi pritet t’i dorëzohet Presidencës çeke të Këshillit të BE-së në Pragë. Sipas agjendës, kryeministri i Republikës së Kosovës me delegacion, do të pritet në Zyrën e Qeverisë së Republikës Çeke, nga ministri për Çështjet Evropiane, ndërsa pas takimeve…