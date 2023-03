Kurti: Sonte bëhen dy vjet nga zgjedhja e Qeverisë, gjatë kësaj kohe buxhetit iu shtuan 760 milionë euro

Qeveria e Kosovës është duke zhvilluar mbledhjen e radhës.

Me këtë rast, kryeministri i vendit, Albin Kurti ka deklaruar se sonte në ora 19:48, bëhen dy vjet prej zgjedhjes së Qeverisë.

“Nesër në këtë kohë bëhen dy vjet nga dita e parë e shërbimit tonë.Shpresa për më mirë dhe besimi që ajo mund të arrihet janë edhe shkaku edhe arsyeja se pse ne jemi këtu. Të zgjedhurit e popullit, për të bërë ndryshimin me një kabinet të përzgjedhur për të realizuar potencialin. Sot pandemia COVID-19 për shumë prej nesh edhe mund të na duket si një kujtim i largët, e nganjëherë sureale, por është dhembja për humbjen e familjarëve e miqve që na kujton rrezikun që kemi jetuar vetëm dy vjet më parë.Dy vjet më parë, në mars të vitit 2021 për fat të keq të qytetarëve tanë, Kosova nuk kishte asnjë kontratë për vaksina. E tillë ishte e vetmja në rajon pasi qeveria paraprake kishte dështuar t’i sigurojë ato.Virusi korona ishte shkaktuar i krizës globale, mbyllja që ishte për të menaxhuar shkallën e shpërndarjes kishin ulure dhe aktivitetin ekonomik”, tha Kurti.

Kryeministri Kurti theksoi se ekonomia botërore praktikisht pauzojë dhe qytetarët të mbyllur e kishin të pasigurt të ardhmen e tyre.

“Në vrap për të nxënë hapin, të vërshuar nga kërkesat e treguar ekonomitë e mëdha tregtuese kishin nevojë për më shumë konsum të energjisë-elektrike.Në fund të vitit 2021, kontinenti i Evropës po ballafaqohej me energji-elektrike, më pak energji në treg nënkuptonte rritje të çmimit.Fillimi i vitit 2022 përshkoi Evropën, por jo befasisht. Agresioni publik dhe diplomatik ndaj Ukrainës më 24 shkurt mori atë ushtarak-tradicional.Energjia elektrike qe mundëson prodhimin dhe nafta që mundëson transportin e produkteve të prodhuara njëra në fillim e tjetra në fund të zhvillimit, ndikuan drejtpërdrejtë në inflacion.Në mungesë të kapaciteteve të mjaftueshme të gjenerimit të energjisë-elektrike dhe ndaj produkteve, zhveshi paturpësisht këtë qeverisje.Vendi kishte nevojë për rikthim, rikuperim e ringjallje.Qeverisë sonë iu deshën vetëm dy muaj, ku ndërruam dhe negocium kontratën me Pffizer për vaksina. Siguruam 2 milionë sosh, bashkë me ndihmën dhe donacionet e partnerëve tanë. Përkundër vështirësive nga pandemia, kriza nga lufta në Ukrainë rritja mesatare ekonomike për këto dy vite ka qenë prej 7%, që ishte më e lartë se çdo rritje tjetër mesatare për dy vite tjera rresht që nga shpallja e pavarësisë.Buxhetit iu shtuan 760 milionë euro për dy vite, e ekonomisë 2.3 milionë euro”,tha Kurti.

Sipas tij ky ishte rezultat i drejtpërdrejtë i qeverisjes së mirë, parandalimit të kontrabandës, formalizmit të punëtorëve dhe ngushtimit të hendekut.

“Në mbrojtje të qytetarëve, për mirëqenien e tyre. Për dy vite ekzekutuam dy pako mbështetëse për ta ku përfituan pothuajse çdo familje e Republikës”,shtoi ai./Lajmi.net/