Kurti s’ka përgjigje nëse e do Osmanin edhe një mandat në krye të shtetit: Do të ulem e do ta diskutoj me të

27/12/2025 23:10

Kreu i LVV-së Albin Kurti, i cili është kandidat edhe për një mandat në krye të qeverisë në një intervistë për RTK është pyetur nëse konsideron që Vjosa Osmani duhet të jetë në krye të shtetit në bazë të punës që ka bërë deri tash.

Kurti nuk ka pasur përgjigje të prerë për këtë duke thënë se do ta diskutojë këtë çështje me Osmanin pas zgjedhjeve dhe konstituimit të institucioneve.

“Personi i parë që do ta diskutojë këtë çështje me të është ajo” ka theksuar Kurti . Tutje ai ka folur edhe për raportet me Osmanin duke thënë jo gjithherë pajtohet me të për çështje të caktuara.

 

