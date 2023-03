Kurti: Sivjet do të shtohet buxheti për strehimoret për viktimat e dhunës Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti u zotua sot se këtë vit do të shtohet buxheti për strehimoret për viktimat e dhunës. Kështu u shpreh ai në lansimin e projektit “Përafrimi i ligjeve dhe politikave me Konventën e Stambollit”, me ç’rast, u shpreh se për vite me radhë ka qenë shqetësuese numri i grave të dhunuara.…