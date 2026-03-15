Kurti shtron iftar për BIK-un: Falenderojmë Tërnavën për kontributin në vend

Kryeministri, Albin Kurti, mbrëmë ka shtruar iftar për përfaqësues të bashkësisë Islame të Kosovës në krye me myftiun Naim Tërnava. Kreu i qeverisë ka falënderuar kreun e Bashkësisë Islame për angazhimin dhe kontributin për shoqërinë dhe vendin. Kryeministri, ka thënë se muaji i Ramazanit vë në spikamë virtytet më të larta njerëzore. Ai tha se…

Lajme

15/03/2026 18:15

Kryeministri, Albin Kurti, mbrëmë ka shtruar iftar për përfaqësues të bashkësisë Islame të Kosovës në krye me myftiun Naim Tërnava.

Kreu i qeverisë ka falënderuar kreun e Bashkësisë Islame për angazhimin dhe kontributin për shoqërinë dhe vendin.

Kryeministri, ka thënë se muaji i Ramazanit vë në spikamë virtytet më të larta njerëzore. Ai tha se sakrifica, vetëdisiplina dhe solidariteti gjenden në thelbin e këtij muaji të shenjtë, duke kujtuar, sipas tij, rëndësinë e kujdesit për njëri-tjetrin dhe të forcimit të vlerave njerëzore.

Bashkë me kryeministrin, aty kanë qenë edhe kryeparlamentarja, Albulena Haxhiu e ministra të kabinetit qeverisës.

“Mbrëmë, për nder të muajit të Ramazanit, shtruam iftar për myftiun Naim Tërnava dhe përfaqësuesit e tjerë të Bashkësisë Islame. Së bashku me Kryeparlamentaren Albulena Haxhiu dhe ministra e kolegë të tjerë të kabinetit qeveritar i uruam muajin e Ramazanit përfaqësuesve të BIK dhe gjithë besimtarëve myslimanë. Ky muaj vë në spikamë virtytet më të larta njerëzore: sakrifica, vetëdisiplina dhe solidariteti gjenden në thelbin e këtij muaji të shenjtë, duke na kujtuar rëndësinë e kujdesit për njëri-tjetrin dhe të forcimit të vlerave njerëzore. Kryetarin e BIK-ut, myftiun Naim Tërnava, dhe bashkëpunëtorët e tij, po ashtu i falënderuam për angazhimin dhe kontributin për shoqërinë dhe vendin”, ka shkruar kryeministri sot, duke i bashkuar edhe fotografitë nga iftari i mbrëmshëm të cilin e shtroi ai për drejtues të BIK-ut.

