Kurti shtron darkë për sekretarin e Jashtëm britanik Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka shtruar darkë për sekretarin e Jashtëm të Mbretërisë së Bashkuar, David Lammy. Lammy arriti sonte në Prishtinë, me ç’rast edhe nisi vizitën e tij zyrtare në Kosovë. Së pari, ai u prit nga ministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Donika Gërvalla, për t’u takuar me pas me Albin…