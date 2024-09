Kurti shqiptarëve në New Jersey: Avionët e NATO’s e çliruan Kosovën pas 87 viteve të okupimit serb Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti që po qëndron në SHBA fundjavën e ka ndarë për takime me diasporë. shqiptare atje. Të dielën, në shoqatën shqiptaro-amerikane nga Struga në Riverdale të New Jerseyt, Kurti ka mbajtur një fjalim para pjesëmarrësve. “Me shumë entuziazëm në takimin me bashkatdhetarë në shoqatën shqiptaro-amerikane nga Struga në Riverdale të Neë…