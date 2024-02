Kurti shpreson që në 2024 të normalizohen marrëdhëniet me Serbinë Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti tha se shpreson që në këtë vit të normalizohen raportet me Serbinë. Në një intervistë për AFP, Kurti theksoi se është e rëndësishme që viti 2024 të jetë final, pasi dëshiron që pas kësaj të vazhdojë të merret me çështje të tjera të rëndësishme. “Normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë uroj për…