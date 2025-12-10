Kurti shpreh ngushëllime për vdekjen e legjendës së boksit, Nazif Gashi
Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka shprehur ngushëllime për ndarjen nga jeta të boksierit kosovar, Nazif Gashi.
Përmes një telegrami ngushëllimi, Kurti tha se sot Kosova humbi jo vetëm një sportist të madh, por një prej figurave që e ndërtoi boksin tonë modern mbi disiplinë, karakter dhe përkushtim.
“{Ndarja e tij nga jeta na e kujton se sporti ynë është formësuar nga figura të tilla që punuan shumë, kërkuan pak për vete dhe lanë pas një trashëgimi që nuk shuhet. Ngushëllime të sinqerta familjes Gashi, komunitetit të boksit dhe të gjithë dashamirëve të sportit. Kujtimi për Nazif Gashin do të mbetet i përhershëm, ashtu si edhe puna e veprimtaria e tij”, ka shkruar Kurti.