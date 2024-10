Kurti shkruan për takimin me O’Brien: Serbia s’po nënshkruan dhe po shkel Marrëveshjen Bazike Kryeministri Albin Kurti është deklaruar mbi takimin që zhilloi sot me ndihmësekretarin Jim O’Brien. Ai thotë se me të kanë diskutuar edhe për Marrëveshjen Bazike dhe aneksin e zbatimit të cilave po i shmanget Serbia duke mos i nënshkruar dhe shkelur ato vazhdimisht. Postimi i plotë: Vizita e tij e parë në Kosovë në detyrën…