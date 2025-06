Kurti shkruan për sulmin e rëndë në Austri, iu shpreh ngushëllime familjeve të viktimave

Ai ka thënë se të gjithë kanë të drejtën themelore për siguri dhe një mjedis ku mund të mësojnë pa frikë dhe kërcënim, shkruan lajmi.net.

“Jemi thellësisht të pikëlluar nga të shtënat tragjike në shkollën në Graz. Të gjithë kanë të drejtën themelore për siguri dhe për një mjedis ku mund të mësojnë pa frikë dhe kërcënim. Në emër të popullit dhe qeverisë së Kosovës, u shpreh ngushëllimet tona të sinqerta familjeve të prekura dhe shpreh solidaritetin tonë me popullin e Austrisë”, ka shkruar Kurti në “X”.

Në mesin e 11 viktimave të këtij sulmi është edhe një vajzë e mitur nga Kosova. /Lajmi.net/

Postimi i plotë i Kurtit:

We are deeply saddened by the tragic school shooting in Graz. Everyone has the fundamental right to safety and to an environment where they can learn free from fear and threat. On behalf of the people and government of Kosova, I extend our heartfelt condolences to the affected…

— Albin Kurti (@albinkurti) June 10, 2025