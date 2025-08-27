Kurti shkruan për krimet e Serbisë në Kosovë, nuk ka reagim për pamfletin anti-UÇK të kryeparlamentarit Basha
Të mërkurën u raportua për një pamflet që Dimal Basha në autorësi e kishte botuar në vitin 2012, ku akuzonte rëndë UÇK-në. Basha ndonëse e ka emrin si autor tha se ka shkruar vetëm kapitullin 3 rreth Islamit fundamentalist, pa treguar pse pranoi të jetë bashkëautor në një pamflet kundër UÇK-së. Për këtë zhvillim nuk…
Për këtë zhvillim nuk ka pasur asnjë reagim nga kryeministri në detyrë Albin Kurti.
Kurti ka shkruar në Facebook rreth një fjalimi që mbaji gjatë ditës me rastin e prezantimit të metodologjisë së Institutit të Krimeve të Kryera gjatë Luftës për dokumentimin dhe hulumtimin e krimeve ekonomike të kryera gjatë luftës në Kosovë.
“Lufta në Kosovë ishte projekt i shkatërrimit e i asgjësimit, i plaçkitjes e i rrëmbimit nga ana e forcave të Serbisë, me krime të organizuara e të planifikuara. Gjatë luftës, populli i Kosovës përjetoi dhimbje të mëdha: vrasje, zhdukje me dhunë, dëbime masive, shkatërrim të pasurisë dhe plaçkitje sistematike. Krahas dëmit të jashtëzakonshëm në jetët e njerëzve nga gjenocidi i Serbisë, në Kosovë janë shkaktuar edhe dëme të pallogaritshme ekonomike, përfshirë djegien e pronave private dhe publike, rrënimin e infrastrukturës, shkatërrimin e objekteve kulturore e arsimore, grabitjen dhe shkatërrimin e trashëgimisë shpirtërore dhe kombëtare. Dokumentimi i tyre është jetik”, ka shkruar Kurti.