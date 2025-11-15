Kurti shkruan para ndeshjes së Kosovës me Slloveninë: Është koha jonë
Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka shkruar para ndeshjes së Kosovës me Slloveninë, e vlefshme për kualifikimet në botëror.
Ai ka thënë se është koha për mbështetje, shpresë, besim e bashkim.
Postimi i plotë:
Sonte luan Kosova!
Në Lubjanë, djemtë tanë luajnë ndeshjen e radhës drejt Kupës së Botës, me Slloveninë. Është koha jonë, koha e mbështetjes dhe shpresës, e besimit dhe e bashkimit.
Le ta tregojmë edhe një herë se kur brohorasim njëzëri, Kosova fiton.
Secili prej nesh të jetë pjesë e kësaj nate të madhe, në stadium, nëpër sheshe, në shtëpi e kudo që jemi, të gjithë bashkë për Dardanët.