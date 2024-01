Kurti shkon për vizitë në Podujevë, merr pjesë në ceremoninë e lansimit të programit shtetëror “Sport në Shkolla”

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti po qëndron për vizitë në qytetin e Podujevës.

Ai do të marrë pjesë në ceremonin e lansimit të programit shtetëror ‘’Sporti në Shkolla’’.

Bashkë me Kurtin në këtë ceremoni prezent pritet të jenë edhe Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Hajrulla Çeku, Ministrja e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, Arbërie Nagavci, Kryetari i Komunës së Podujevës, Shpejtim Bulliqi, dhe Kryetari i Federatës së Sportit Shkollor të Kosovës, Ardian Telaku.

Programi “Sport në Shkolla” është zhvilluar dhe do të realizohet nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, në bashkëpunim me Federatën e Sportit Shkollor të Kosovës dhe me Ministrinë e Arsimit, Shkencës Teknologjisë dhe Inovacionit. Programi synon të ndërtojë një brez të ri, aktiv dhe të shëndetshëm në Republikën e Kosovës, duke investuar në shëndetin dhe edukimin e të rinjve përmes sporteve të ndryshme në arsimin parauniversitar./Lajmi.net/