Kurti: S’fola me Borrellin nga dje, ShBA-ja është në kontakt me Brukselin Albin Kurti, kryeministër i Kosovës, ka thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e sidomos ambasadori Jeff Hovenier, janë të përkushtuar dhe të angazhuar për zgjidhjen e çështjes në lidhje me targat. I pari i qeverisë, ka shtuar se, SHBA-të dhe Hovenier janë në kontakt me Brukselin, shkruan lajmi.net. Tutje, Kurti ka thënë se ai…