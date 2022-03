Kurti: Serbia e ka shantazhuar Brukselin

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka deklaruar se brenda këtij viti vendi jonë do të aplikojë për t’u anëtarësuar në BE, derisa shtoi se do të ishte shumë e rëndësishme që Kosova të përfshihet si në Këshillin e Evropës, ashtu edhe në programin e Partneritetit për Paqe të NATO-s.