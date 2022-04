Kurti: Serbia as vend demokratik e as neutral ndaj invazionit rus

Kryeministri Albin Kurti deklaroi se mbi 18 mijë serbë nga Kosova kanë shkuar drejt Serbisë gjatë së dielës, ndërsa prej tyre mbi 15 mijë kanë qenë votues. Sipas tij, as 20% e serbëve të Kosovës nuk kanë votuar. Për zgjedhjet në Serbi, shefi i ekzekutivit thotë se kanë vetëm datë pasi fituesi dihet për shkak të mungesës së demokracisë. Kurti për KosovaPress tha se shqiptarëve në Luginën e Preshevës iu është bërë një padrejtësi e madhe dhe rezultati jo i mirë në zgjedhje mund të jetë ndikuar nga pasivizimi i mbi 6 mijë adresave. Ai i bëri thirrje Bashkimit Evropian që të tregohet me e ashpër ndaj Serbisë që nuk po dënon as invzionin rus në Ukrainë.