Kurti s’e fsheh dot emocionin pas anëtarësimit të Kosovës në OGP

Kurti ka thënë se Partneriteti për Qeverisje të Mirë përfshin 76 qeveri nacionale dhe 104 qeveri lokale

“I emocionuar për të njoftuar se Kosova i është bashkuar Partneritetit për Qeverisje të Hapur, një nismë ndërkombëtare që përfshin 76 qeveri kombëtare dhe 104 qeveri lokale dhe nxit transparencën, llogaridhënien dhe qasjet novatore për angazhimin publik”, ka shkruar Kurti, në platformën X.

Thrilled to announce that Kosova has joined the Open Government Partnership (@opengovpart), an international initiative that includes 76 national & 104 local governments and fosters transparency, accountability & innovative approaches to public engagement.

— Albin Kurti (@albinkurti) August 12, 2023