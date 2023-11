Kurti: S’dua kryetarë shqiptarë në veri, por as Beogradi s’e do pjesëmarrjen e serbëve

Kryeministri Albin Kurti ka thënë se ai nuk do kryetarë komunësh shqiptarë në veri siç është aktualisht. Kurti ka thënë se ata kanë pak legjitimitet politik, megjithatë ka shtuar se, Beogradi nuk është i interesuar për pjesëmarrjen demokratike të serbëve në Kosovë, sepse sipas tij dëshiron kompensim territorial për humbjen e Jugosllavisë.

Duke folur për takimin e fundit me Vuçiqin në kuadër të dialogut, ai ka shtuar për gazetën austriake Standard se Vuçiqi donte që Serbia dhe Kosova të nënshkruanin ndaras me BE-në dhe kërkoi të shkruhej në marrëveshje se Serbia nuk do ta njohë kurrë Kosovën, transmeton lajmi.net.

STANDARD: Kur do të mbahen zgjedhjet e reja në veri të Kosovës që komunat me shumicë serbe të kenë sërish kryetarë serbë?

Kurti: Sipas ligjit për vetëqeverisje lokale, 20 për qind e atyre me të drejtë vote duhet të dorëzojnë një peticion. Unë nuk mund ta bëj këtë në emër të tyre. Kjo është mënyra e vetme për të siguruar që bojkotet të mos përsëriten. Në mars, partia Lista Srpska bojkotoi zgjedhjet. Nuk dua kryebashkiakë shqiptarë në veri – siç është aktualisht. Ata kanë pak legjitimitet politik për shkak të pjesëmarrjes së ulët të votuesve, pavarësisht se janë plotësisht të ligjshëm. Megjithatë, Beogradi nuk është i interesuar për pjesëmarrjen demokratike të serbëve në Kosovë, sepse dëshiron kompensim territorial për humbjen e Jugosllavisë.

STANDARD: Çfarë mund të bëni për të forcuar besimin e serbëve në veri të Kosovës në shtetin e Kosovës?

Kurti: Janë 47 policë serbë të saporekrutuar. Ne kemi shpërblyer tre milionë euro për bujqësinë, start-up-et dhe OJQ-të në veri. Unë kam qenë disa herë në veri dhe kam takuar serbët; por këto takime nuk bëhen publike sepse njerëzit më kërkojnë. Familjet e tyre janë nën presion. Një serb që e emërova si këshilltar dha dorëheqjen pas dy orësh sepse gruas së tij i humbi menjëherë gjysmën e pagës. Vetëm këtë vit në veri janë djegur 15 vetura me targa të Kosovës.

STANDARD: Ju dhe presidenti serb Aleksandar Vuçiq u kthyet së fundmi në Bruksel. Është paraqitur propozimi për Asociacion të Komunave me shumicë serbe në Kosovë. Megjithatë, nuk kishte asnjë marrëveshje.

Kurti: Kam dashur të nënshkruaj edhe marrëveshjen kornizë me Serbinë edhe këtë propozim. Por Vuçiq donte që Serbia dhe Kosova të nënshkruanin ndaras me BE-në. Por nuk kam për të normalizuar marrëdhëniet me BE-në, por ato me Serbinë! Vuçiq ka kërkuar të ketë edhe një fusnotë ku thuhet se Serbia nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës, se Kosova nuk do të ketë vend në Kombet e Bashkuara dhe se Serbia nuk do ta pranojë integritetin territorial të Kosovës.

STANDARD: Pika e fundit është e kundërta e asaj që thuhet në Marrëveshjen Bazë. Dhe si reaguan negociatorët e BE-së?

Kurti: Negociatorët më pyetën se çfarë mendoja për këtë. Thashë që arbitri duhet të bilbil nëse ka pasur shkelje të marrëveshjes. Sa herë që Beogradi shkel marrëveshjen, bilbili nuk do të fryhet. A mund ta imagjinoni një arbitër që ka humbur bilbilin dhe tani thjesht ndjek lojtarët? Kjo ndoshta ka të bëjë me politikën e qetësimit. Por për shkak se Perëndimi është kaq i butë ndaj Serbisë, në mënyrë paradoksale po e shtyn atë drejt Rusisë, edhe pse synohet e kundërta. Sepse Beogradi ka më shumë dashuri dhe frikë ndaj Moskës sesa Brukselit.

STANDARD: Më 24 shtator, milicitë serbe kryen një sulm terrorist në veri të Kosovës. Cila është situata e sigurisë tani?

Kurti: Serbia ka qëndrim të ngjashëm ndaj Kosovës si Rusia ndaj Ukrainës. Megjithatë, trupat e KFOR-it të udhëhequra nga NATO janë të stacionuara këtu – dhe kjo ishte padyshim një faktor vendimtar që Serbia të mos pushtonte më 24 shtator. Sepse kjo ishte ideja. Serbia mblodhi trupa në kufi. Ajo donte qartë një konflikt të madh për një periudhë më të gjatë kohore, duke pasur parasysh se kishte sjellë mbi pesë milionë armë dhe municione të prodhimit serb në Kosovë.

STANDARD: Sa ka gjasa që Kosova të anëtarësohet në Këshillin e Evropës vitin e ardhshëm?

Kurti: Jam optimist. Por është shumë e rëndësishme që kjo të ndodhë përpara zgjedhjeve të BE-së dhe SHBA-së, sepse disa shenja nuk janë të mira. Nuk e dimë se si do të duket bota pas dy vitesh. Në vend të çlirimit të plotë të Ukrainës dhe përfundimit të luftës atje, ne kemi një tjetër konflikt në Lindjen e Mesme. Si rezultat, ka më pak vëmendje për Ballkanin.