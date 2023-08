Kurti: Rruga Prizren-Tetovë është kryetema, kostoja e këtij projekti të madh infrastrukturor do të jetë rreth 200 milionë euro

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti gjatë ditës së sotme ka vizituar qytetin e Prizrenit.

Kjo vizitë vjen pas vizitës që zhvilloi disa ditë më parë në qytetin e Tetovës. Ai vizitoi Tetovën e Prizrenit e gjatë viziës në këto dy qytete foli për rrugën Prizrën-Tetovë.

Përmes një postimi në rrjetin social në Facebook, Kurti u shpreh se Rruga Prizren-Tetovë është kryetema, e kostoja e këtij projekti të madh infrastrukturor do të jetë rreth 200 milionë euro.

Më tutje Kurti tha se Rruga Prizren-Tetovë që nëpër Prevallë e Glloboçicë është e gjatë 113 kilometra dhe tani i merr më shumë se dy orë e gjysmë udhëtim do të jetë më e shkurtër se 50 kilometra e do të përshkohet për dukshëm më pak se një orë.

Postimi i plotë i Kurtit:

Të premten në Tetovë. Sot në Prizren. Rruga Prizren-Tetovë është kryetema.

Në bazë të parallogaritjeve, kostoja e këtij projekti të madh infrastrukturor do të jetë rreth 200 milionë euro. Prej tyre afër 150 milionë euro janë për tunelin 6.4 kilometërsh përmes malit të Korfit (Vërtopit), e që është përafërsisht 600 metra më i gjatë sesa ai i Kalimashit. Ndërkaq rreth 50 milionë euro do të kushtojë rruga në të dy anët e tunelit që do të lidhë këto dy qytete shumë të rëndësishme sa për aktualitetin e qytetarëve, aq edhe për potencialin ekonomik e turistik.

Rruga Prizren-Tetovë që nëpër Prevallë e Glloboçicë është e gjatë 113 kilometra dhe tani i merr më shumë se dy orë e gjysmë udhëtim do të jetë më e shkurtër se 50 kilometra e do të përshkohet për dukshëm më pak se një orë./Lajmi.net/