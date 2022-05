Kurti rreth marrëveshjes me MCC: Vlerat e përbashkëta ndërtojnë lidhje, qëllimet i forcojnë ato

Përmes një postimi në Twitter, Kurti, është shprehur se vlerat e përbashkëta ndërtojnë lidhje, shkruan lajmi.net.

Tutje, ai ka shtuar se këto vlera bashkë me qëllimet e përbashkëta, i forcojnë lidhjet e krijuara.

“Dje, Qeveria jonë dhe ekipet e MCC-së përfunduan negociatat për një marrëveshje të propozuar të Kompaktit prej 236.7 milionë dollarësh, të përshtatura për të ndihmuar Kosovën drejt tranzicionit të saj energjetik dhe transformimit socio-ekonomik. Vlerat e përbashkëta ndërtojnë lidhje. Vlerat dhe qëllimet e përbashkëta i forcojnë ato”, ka shkruar Kurti në Twitter. /Lajmi.net/

Yesterday, our Government and @MCCgov‘s teams concluded negotiations for a proposed $236.7M Compact agreement tailored to help Kosova towards its energy transition and socio-economic transformation. Shared values build bonds. Shared values and goals strengthen them. 🇽🇰🇺🇸

